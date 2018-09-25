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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:06157

Глуховские полицейские поймали алкоголиков-металлистов

Злоумышленниками оказались двое ранее судимых местных жителей, которые в поисках денег на водку, украли ограждение возле одного из местных магазинов в городе.

Сообщение в Глуховский отдел полиции о краже поступило от 45-летнего местного жителя. Он рассказал, что у его магазина неизвестные украли принадлежащий ему забор.

Для проверки информации по указанному адресу выехали местные оперативники, которые сразу нашли свидетелей, указавших на вероятных злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей 38 и 43 лет, которые уже имели судимости и нигде не работают. А когда их опросили, друзья признались в содеянном. Во время беседы с полицейскими они рассказали, что в поисках денег на спиртное, начали воровать металл, а когда заметили металлическое ограждение, решили ее демонтировать. Краденое планировали сдать в один из пунктов приема металлолома,но помешали работники полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража

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