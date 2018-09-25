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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За выходные спасатели дважды тушили пожары в жилых домах

6 октября в 14:55 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Перемога Глуховского района.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольная пожарная команда с. Уздица.

По прибытию пожарные установили, что горение происходит на чердаке жилого дома. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений уже в 15:21 пожар был локализован, а в 15:35, потратив на тушение около 2 тонн воды, полностью ликвидирован, и не допущено дальнейшего распространения огня на жилой дом. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 4 кв. м и перекрытие на площади 1 кв. м.

В этот же день в 21:27 В службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Сухая Грунь Липоводолинского района. Сообщение поступило от соседки, которая увидела огонь из трубы. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 17-й Государственной пожарно-спасательной части.

Проведенной разведкой было установлено, что происходит горение сажи в дымоходе. Уже в 21:50 пожар был локализован, а в 21:55 полностью ликвидировали, пожарные не допустили распространение огня на остальной жилой дом.

Всего к тушению пожара были привлечены 2 единицы специальной техники и 12 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 единицу и 1 работника от добровольной пожарной команды с. Уздица.

Общество Пожар

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