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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17131

Жителей Сумщины приглашают на праздничную ярмарку

12 октября по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы на площади Независимости в Сумах состоится областная ярмарка.

Свою продовольственную продукцию представят лучшие товаропроизводители Сумщины.

На ярмарке представят широкий выбор мясо-копченых, колбасных изделий, а также свежее мясо, молочную продукцию, макаронные изделия в ассортименте, мукк, крупы, масло, зерно, мед, рыбопродукты, овощи, посадочный материал, саженцы и др.

Организатор ярмарки - Департамент агропромышленного развития Сумской областной государственной администрации.

Ярмарка пройдет 12 октября с 8-00 до 14-00.

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