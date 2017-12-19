Жителей Сумщины приглашают на праздничную ярмарку

Свою продовольственную продукцию представят лучшие товаропроизводители Сумщины.
На ярмарке представят широкий выбор мясо-копченых, колбасных изделий, а также свежее мясо, молочную продукцию, макаронные изделия в ассортименте, мукк, крупы, масло, зерно, мед, рыбопродукты, овощи, посадочный материал, саженцы и др.
Организатор ярмарки - Департамент агропромышленного развития Сумской областной государственной администрации.
Ярмарка пройдет 12 октября с 8-00 до 14-00.
5 апреля в Сумах на площади Независимости состоится областная ярмарка к Пасхальным праздникам....
5 апреля в Сумах на площади Независимости состоится областная ярмарка к Пасхальным праздникам....
28 декабря на площади Независимости состоится предновогодня областная агропромышленная ярмарка....
28 декабря на площади Независимости состоится предновогодня областная агропромышленная ярмарка....
Предприятия Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства предлагают главные атрибуты новогоднего праздника - елки и сосны....