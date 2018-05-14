В Сумах стреляли во дворе многоэтажки

События произошли ночью на дворовой территории на улице Ковпака. Сначала, во время патрулирования стражи порядка увидели гражданина, который нарушал общественный порядок. Общаясь с гражданином, инспекторы заметили, что он имеет признаки опьянения и очень нервничает. Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у него шприц, наполненный прозрачной жидкостью неизвестного происхождения. Объяснить, что именно находится в шприце 38-летний гражданин не смог. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. В дальнейшем, инспекторы выяснили, что мобильный телефон Samsung, который имел при себе сумчанин, по внешним признакам отвечал телефону, который находится в розыске. После проверки по имеющимся базам информация подтвердилась - данное средство связи с июля 2018 года находится в розыске Сумским отделом полиции, как потерянное.
При оформлении следователем всех необходимых документов, из соседнего двора раздались выстрелы.
В то же время на линию 102 поступило сообщение о двух гражданах, устроивших стрельбу во дворе.
Ближайший экипаж патрульной полиции направился на это место происшествия. Там, на скамейке, патрульные обнаружили 19- и 20-летних граждан. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у одного из них пистолет, в разобранном состоянии. На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу.
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