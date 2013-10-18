Сумчан приглашают на конкурс стихов

Чтение собственных стихов и других авторов поощряется.
В программе музыкальный концерт, кофе, чай, общение.
Начало в 17.30.
Место: Псельская, 1. Подвал римо-католического костела.
В четверг, 20 сентября, впервые в Сумах в художественной галерее «Наша» на Псельской пройдет открытие выставки скульптуры Натальи Мудрук (г....
Виставка скульптури Заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України Олега Прокопчука відбудеться у художній галереї «Наша»....
В рамках всеукраинского тура Сумы впервые посетит автор из Ровно Евгений Франкив и презентует свой поэтический сборник "15 миллионов минут"....
Завтра, 4 сентября, откроется выставка военного фотографа Артура Назарова «Серед війни»....
С 19 октября по 10 ноября в «Нашей» художественной галерее на Псельской, 1 будет проходить выставка картин Бориса Егиазаряна....