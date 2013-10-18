Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55127

Сумчан приглашают на конкурс стихов

Во вторник, 9 октября, художественная галерея «Наша» на Псельской» приглашает сумчан, которые пишут стихи, принять участие в импровизированном конкурсе поэзии под впечатлением скульптур художницы Натальи Мудрук.

Чтение собственных стихов и других авторов поощряется.

В программе музыкальный концерт, кофе, чай, общение.

Начало в 17.30.

Место: Псельская, 1. Подвал римо-католического костела.

Досуг Наша галерея Стихи

По тематике

Сумчан приглашают на выставку скульптуры
18.09.2018 08:00

Сумчан приглашают на выставку скульптуры

В четверг, 20 сентября, впервые в Сумах в художественной галерее «Наша» на Псельской пройдет открытие выставки скульптуры Натальи Мудрук (г....

Сумчан запрошують на відкриття виставки скульптури
24.07.2018 15:50

Сумчан запрошують на відкриття виставки скульптури

Виставка скульптури Заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України Олега Прокопчука відбудеться у художній галереї «Наша»....

Завтра в Сумах выступит поэт из Ровно Евгений Франкив
15.06.2016 09:10

Завтра в Сумах выступит поэт из Ровно Евгений Франкив

В рамках всеукраинского тура Сумы впервые посетит автор из Ровно Евгений Франкив и презентует свой поэтический сборник "15 миллионов минут"....

03.09.2015 12:40

В Сумах покажут войну изнутри

Завтра, 4 сентября, откроется выставка военного фотографа Артура Назарова «Серед війни»....

18.10.2013 13:09

В «Нашей» художественной галерее выставится армянский художник

С 19 октября по 10 ноября в «Нашей» художественной галерее на Псельской, 1 будет проходить выставка картин Бориса Егиазаряна....

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«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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