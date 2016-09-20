Сумчанину дали три года за организацию порностудии На Сумщине на три года лишения свободы осужден мужчина, который около года содержал место разврата.

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 43-летнего уроженца Запорожской области, который в центре г. Сумы устроил домашнюю порностудию.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый обустроил арендованную элитную квартиру компьютерной техникой, веб-камерами, средствами освещения, приобрел интимную одежду и т.п. К своей преступной деятельности он привлекал девушек, которые в онлайн-режиме собирали по ту сторону экранов любителей «клубнички». За свою «работу» девушки получали денежное вознаграждение.

Также организатор порностудии подыскивал несовершеннолетних девушек, используя их тяжелое материальное положение, вербовал и использовал в качестве «порноактрис». В частности, в начале апреля 2017 года мужчина познакомился с 17-летней жительницей областного центра, предложил ей высокооплачиваемую «работу», а именно участвовать в съемках порнографического содержания.

В так называемой домашней порностудии 27 апреля 2017 года проведено санкционированный обыск, во время которого изъято диски с соответствующими записями, компьютерную технику, банковские карты и другие вещи, которые имеют значение для следствия.

Обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 149 (вербовка несовершеннолетнего с целью сексуальной эксплуатации), ч. 3 ст. 28 / ч. 3 ст. 301 (изготовление с целью сбыта предметов порногрфического характера группой лиц) и ч. 2 ст. 302 (создание и содержание мест разврата) УК Украины. За содеянное он приговорен к 3 годам лишения свободы. Приговора мужчина ждал в СИЗО.

За изготовление с целью сбыта предметов порногрфического характера осуждены также две порноактрисы. Поскольку девушки, одна из которых студентка, а другая имеет на иждивении малолетнего ребенка, признали свою вину, до этого в поле зрения правоохранителей не попадали, то они состоялись условным сроком, сообщает пресс-служба прокуратуры области.