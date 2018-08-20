Сумщина в пятерке лидеров по поступлению средств от платы за землю в местные бюджеты Сумская область занимает 4-ое место по поступлению средств в местные бюджеты от платы за землю - с начала года в бюджеты поступило почти 550 млн гривен.

Об этом рассказала директор Департамента финансов облгосадминистрации Елена Батраченко во время аппаратного совещания в ОГА.

По ее словам, хотя Сумщина и занимает уже некоторое время лидирующие места, но работу в этом направлении все же необходимо улучшить, чтобы и в дальнейшем удерживать свои позиции в общеукраинском рейтинге.

«Весомым резервом для увеличения поступлений платы за землю является обновление нормативной денежной оценки земель населенных пунктов, которое нужно проводить раз в 5-7 лет. Сейчас обновления требуют 658 населенных пунктов Сумской области из 1490», - рассказала Елена Батраченко.

В частности, как она акцентировала, беспокойство вызывает Ахтырский район, где обновление оценки требует почти 90%.

Вместе с этим директор Департамента агропромышленного развития Александр Маслак отметил, что с начала года почти на 1000 невостребованных земельных участков стало меньше, однако еще более 5500 остается бесхозными.

«Именно главам райгосадминистраций нужно быстрее способствовать процессу и переводить все неунаследованные и невостребованные паи в коммунальную собственность - нельзя допустить использования этих земель сторонними лицами в собственных интересах, так как это, прежде всего, ресурсы громады», - отметил первый замглавы Сумской ОГА Вадим Акперов и поручил главам ОТГ и райгосадминистраций провести организационную работу по принятию решений об обновлении нормативной денежной оценки земель и проинформировать облгосадминистрацию до 1 ноября о результатах.