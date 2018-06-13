На Сумщине тормозится стройка искусственных футбольных полей

По словам временно исполняющего обязанности начальника областного управления молодежи и спорта Александра Кравченко, программой предусмотрена реализация 10 проектов на территории Сумской области. «Общий объем финансирования этих проектов составил почти 15 млн гривен, где 50% - это государственный бюджет и еще 50% - местные бюджеты», - добавил он.
Сейчас футбольные поля с искусственным покрытием открыты в селе Малый Самбор Конотопского района, в городе Ахтырка, Тростянецкой ОТГ, Березовской ОТГ Глуховского района, Кролевецкой ОТГ и Бочечковской ОТГ Конотопского района и продолжаются строительные работы в Ахтырке и Краснопольской громаде.
«Не начали еще строительство в Дружбовской ОТГ Ямпольского района и Чернетчинской ОТГ Ахтырского района. В Дружбовской громаде возникли проблемы с получением кадастрового номера земельного участка, а в Чернетчинской - с документацией. Поскольку на тот момент она еще не имела статус громады», - пояснил Александр Кравченко.
Как он отметил, недавно в Минрегион Сумская область подала еще два проекта - они уже утверждены. Также к подаче готовятся документы еще 7 объектов на нераспределенный остаток, закрепленный за Сумской областью на 2018 год.
Первый замглавы Сумской ОГА Вадим Акперов поручил мэру Дружбы как можно скорее решить вопрос с получением разрешительной документации и обеспечить своевременную реализацию проектов строительства футбольных полей с искусственным покрытием. «Государственные средства нужно эффективно использовать, тем более, что проекты представлены и утверждены», - отметил чиновник.
9 июня в с. Малый Самбор Конотопского района открыли поле с искусственным покрытием....