На Сумщине тормозится стройка искусственных футбольных полей Во время аппаратного совещания в Сумской облгосадминистрации рассматривали вопрос о состоянии реализации в Сумской области государственной программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины».

По словам временно исполняющего обязанности начальника областного управления молодежи и спорта Александра Кравченко, программой предусмотрена реализация 10 проектов на территории Сумской области. «Общий объем финансирования этих проектов составил почти 15 млн гривен, где 50% - это государственный бюджет и еще 50% - местные бюджеты», - добавил он.

Сейчас футбольные поля с искусственным покрытием открыты в селе Малый Самбор Конотопского района, в городе Ахтырка, Тростянецкой ОТГ, Березовской ОТГ Глуховского района, Кролевецкой ОТГ и Бочечковской ОТГ Конотопского района и продолжаются строительные работы в Ахтырке и Краснопольской громаде.

«Не начали еще строительство в Дружбовской ОТГ Ямпольского района и Чернетчинской ОТГ Ахтырского района. В Дружбовской громаде возникли проблемы с получением кадастрового номера земельного участка, а в Чернетчинской - с документацией. Поскольку на тот момент она еще не имела статус громады», - пояснил Александр Кравченко.

Как он отметил, недавно в Минрегион Сумская область подала еще два проекта - они уже утверждены. Также к подаче готовятся документы еще 7 объектов на нераспределенный остаток, закрепленный за Сумской областью на 2018 год.

Первый замглавы Сумской ОГА Вадим Акперов поручил мэру Дружбы как можно скорее решить вопрос с получением разрешительной документации и обеспечить своевременную реализацию проектов строительства футбольных полей с искусственным покрытием. «Государственные средства нужно эффективно использовать, тем более, что проекты представлены и утверждены», - отметил чиновник.