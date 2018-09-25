Сумские аматоры поравнялись в чемпионате Украины 6-7 октября прошли игры 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей.

«Виктория» из Николаевки (Белопольский район) дома разгромила «Факел» из Липовца (Винницкая обл). 5:1 (голы забивали Кузьмин, Акимов, Нелин – 2 и Борисенко).

Липоводолинский «Альянс» на выезде сыграл вничью с «Авангардом» из Корюковки (Черниговская обл.) 1:1 (гол на счету Пикуля).

Остальные игры:

«Олимпик» (Кропивницький) - «Агродом» (Бахмач, Черниговская обл.) 0:3

ФК «Рубикон-Вишневое» (Киев) – «Чайка» (Вышгород, Киевская обл.) 2:1

«Авангард» (Бзив, Киевская обл.) – «Диназ» (Вышгород, киевская обл.) 1:2

МФК «Первомайск» (Первомайск, Николаевская обл.) – «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин, Черкасская обл.) 1:2

После 10 туров лидирует «ЛНЗ-Дебедин» - 28 очков, дальше «Виктория» и «Альянс» - по 18, но у николаевцев на игру меньше.