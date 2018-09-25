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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах не смогли выбрать меру пресечения четвертому подозреваемому в повреждении колес междугородных маршруток (видео)

Сегодня, 8 октября, в Ковпаковском районном суде г. Сумы не закончили избрании меры пресечения для сумчанина, подозреваемого в хулиганстве, совершенном группой лиц.

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. По мнению следователя, мужчина повредил колесо авто «Mercedes-Benz Sprinter» перевозчика «Сан Авто», причинив имущественный вред, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Риск в том, что он может влиять на свидетелей, потерпевших лиц, поскольку проживает в Сумах, ознакомлен с материалами, знает все сведения о пострадавших лицах, знает, где находятся эти маршрутные такси», - сказал прокурор Виталий Мотузный.

Далее о своих действиях ночью 3 октября рассказал подозреваемый по делу: «Во вторник вечером около 9 часов я встретился со своей девушкой в районе Альтанки, мы с ней гуляли в центре – «Мануфактура», Сотня - потом около 11-ти мы пошли к ней домой. Она живет на улице Рабочая. Сидели у нее. Около трех-четырех ночи я вышел от нее, шел домой к себе на улицу Петропавловская, шел по Первомайской. Проходя мимо автостанции, увидел полицию. Ко мне подошел сотрудник полиции, требовал документы, документов при себе не было. Он сказал, что я подозреваюсь в каком-то уголовном преступлении».

Далее судья предложила пересмотреть скриншоты видеосъемки, которые, по мнению следователя и прокурора, подтверждали бы факт пребывания подозреваемого вблизи автобуса в момент задержания. Его адвокат Дмитрий Бидюков сообщил, что не был знаком с этим видео: «У нас есть такие же, только более размытые фотографии, самого видео нет. На данный момент мы сейчас будем просто ограничены, нарушим основной принцип КПК - состязательность сторон. Следователь «из рукава» достает какое-то доказательство, не открытое защите, и начинает продолжать якобы обосновывать подозрение».

В заседании объявлен перерыв до завтра для того, чтобы защитник подозреваемого ознакомился с видеозаписью.

Меры пресечения для трех других подозреваемых выбрали в пятницу, 5 октября. Для двух из них выбрали личное обязательство, для одного - домашний арест. Санкция статьи, по которой мужчинам вручили подозрение, предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на 4 года.

Напомним: ночью 3 октября в Сумах порезали шины автобусам трех перевозчиков - «Сервис-Люкс», «Сан Авто», «Элит-Экспресс». По результатам происшествия полиция доставила в отделение 32 человека. Директор «Сан-Авто» и «Сервис-Люкса» обвинила в рейдерстве одного из учредителей предприятия «АТП-Стрела» Романа Бойко.

Право Рейдерство

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