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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50126

Наехал и уехал: в Сумах водитель не заметил ДТП

Патрульные оперативно разыскали и составили 3 административных материалы на виновника ДТП.

Происшествие случилось вечером на автозаправке по улице Ивана Сирко. Заявитель сообщил, что на его припаркованный на автозаправке Ford допустил наезд автомобиль Volkswagen, который двигался задним ходом. После этого водитель Volkswagen на своем авто оставил место происшествия, а водитель Ford, который сидел на момент ДТП в автомобиле, запомнив номера исчезнувшего авто, позвонил в полицию.

Ориентировку об исчезнувшем транспортном средстве передали всем экипажам патрульной полиции. Пока один экипаж начал оформлять место ДТП, другой нашел разыскиваемой машину. Водителем оказался 19-летний мужчина. Он сообщил, что не почувствовал удара, поэтому и поехал, хотя оба транспортных средства имели механические повреждения. К тому же во время проверки документов выяснилось, что у него нет страхового полиса.

Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водителя Volkswagen административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

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