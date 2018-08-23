Таможенники изъяли 1,2 млн грн незадекларированной налички в долларах На таможенном посту «Бачевск» сотрудники Сумской таможни ГФС задержали граждан Казахстана, которые пытались пересечь границу с незадекларированными средствами.

В ходе осмотра транспортного средства, который двигался в направлении въезд на таможенную территорию Украины, в салоне автомобиля, среди личных вещей было обнаружено средства в иностранной валюте. Сумма средств составила около 1,2 млн гривен. Владельцы автомобиля не задекларировали деньги в установленном порядке и не указали об их наличии при устном опросе.

Денежные средства изъяты до принятия правового решения. На правонарушителя таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.