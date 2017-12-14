В Сумах нелюдь расстрелял собаку из дробовика Об этом сообщается на странице Сумского общества защиты животных в Фейсбуке.

«Сегодня поступил звонок.

В районе завода «Керамейя» мужчина расстрелял из дробовика собаку.

Группа волонтёров выехали на место, но собака в стрессе сбежала, с трудом удалось найти и достать. Спряталась под плиты.

Как только собаку достали, сразу отвезли в клинику.

Рентген показал кучу дроби в теле.

Дробью зацеплена трахея и пищевод. Кровь в пищеводе. Состояние тяжелое. Врачи делают все возможное. Оставили под наблюдением.

Волонтеры вызвали полицию. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. На месте осталась волонтёр и свидетель.

Будем делать все возможное, чтобы наказать правонарушителя по закону.

Пока что, главное спасти собачку», - пишет зоозащитники.

В отделе коммуникаций полиции Сумщины информацию подтвердили. Подробности позже.