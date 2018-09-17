Роменские спасатели едут в Ичню Два пиротехнических расчета и три единицы техники Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны) отправились в Черниговскую область.

Там 9 октября в 3:30 произошли пожар и взрывы на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе.