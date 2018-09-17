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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:22103

Роменские спасатели едут в Ичню

Два пиротехнических расчета и три единицы техники Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны) отправились в Черниговскую область.

Там 9 октября в 3:30 произошли пожар и взрывы на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе.

Право ГСЧС Роменский МЦБР

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«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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