Роменские спасатели едут в Ичню

Там 9 октября в 3:30 произошли пожар и взрывы на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе.
В результате пожаров два человека погибли, еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 24 здания, 7 единиц автотракторной техники....
Спасатели Сумщины завоевали звание чемпиона ГСЧС Украины по футзалу....
В результате пожаров один человек погиб, еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 15 зданий, 2 единицы автотракторной техники....
Огнем уничтожено и повреждено 17 зданий, 6 единиц автотракторной техники....
Огнем уничтожено и повреждено 27 зданий, 2 единицы автотракторной техники....