В сумских больницах продолжаются ремонты

В городской клинической больнице № 1 продолжался ремонт лестницы стационарного корпуса, гинекологического отделения, кровли стационара, поликлинического отделения.
В городской клинической больнице № 4 проводили текущий ремонт в неврологическом отделении.
В городской клинической больнице № 5 занимались капитальным ремонтом овощехранилища и ремонтом лифтов.
В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды проводили работы по капитальному ремонту актового зала детской больницы по ул. Троицкая, 28; работы по капитальному ремонту фасадов (замена оконных блоков) здания детской больницы (корпус А2) и фасадов здания детской больницы (корпус А). Продолжались работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А2 и корпуса А) по ул. Троицкая, 28 и проектные работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А) по ул. Труда, 3. Завершили ремонт приемного отделения для инфекционных больных по ул. Троицкая, 28.
В Центре первичной медико-санитарной помощи № 1 продолжались текущие ремонты кабинетов и пола актового зала.
В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии закончили ремонтные работы цокольного этажа женской консультации, проводили ремонтные работы в отделении патологии беременных.
И привели в порядок прилегающую территорию....
Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....
Информация по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....
Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....
Информацию о проведении ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю представили в горотделе здравоохранения....