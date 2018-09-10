В сумских больницах продолжаются ремонты Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города.

В городской клинической больнице № 1 продолжался ремонт лестницы стационарного корпуса, гинекологического отделения, кровли стационара, поликлинического отделения.

В городской клинической больнице № 4 проводили текущий ремонт в неврологическом отделении.

В городской клинической больнице № 5 занимались капитальным ремонтом овощехранилища и ремонтом лифтов.

В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды проводили работы по капитальному ремонту актового зала детской больницы по ул. Троицкая, 28; работы по капитальному ремонту фасадов (замена оконных блоков) здания детской больницы (корпус А2) и фасадов здания детской больницы (корпус А). Продолжались работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А2 и корпуса А) по ул. Троицкая, 28 и проектные работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А) по ул. Труда, 3. Завершили ремонт приемного отделения для инфекционных больных по ул. Троицкая, 28.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 1 продолжались текущие ремонты кабинетов и пола актового зала.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии закончили ремонтные работы цокольного этажа женской консультации, проводили ремонтные работы в отделении патологии беременных.