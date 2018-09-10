Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0799

В сумских больницах продолжаются ремонты

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города.

В городской клинической больнице № 1 продолжался  ремонт лестницы стационарного корпуса, гинекологического отделения, кровли стационара, поликлинического отделения.

В городской клинической больнице № 4 проводили текущий ремонт в неврологическом отделении.

В городской клинической больнице № 5 занимались капитальным ремонтом овощехранилища и ремонтом лифтов.

В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды проводили работы по капитальному ремонту актового зала детской больницы по ул. Троицкая, 28; работы по капитальному ремонту фасадов (замена оконных блоков) здания детской больницы (корпус А2) и фасадов здания детской больницы (корпус А). Продолжались работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А2 и корпуса А) по ул. Троицкая, 28 и проектные работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А) по ул. Труда, 3. Завершили ремонт приемного отделения для инфекционных больных по ул. Троицкая, 28.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 1 продолжались текущие ремонты кабинетов и пола актового зала.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии закончили ремонтные работы цокольного этажа женской консультации, проводили ремонтные работы в отделении патологии беременных.

Общество Ремонт больниц

По тематике

В детской горбольнице отремонтировали приемное отделение
01.10.2018 16:57

В детской горбольнице отремонтировали приемное отделение

И привели в порядок прилегающую территорию....

01.10.2018 12:00

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....

24.09.2018 10:38

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информация по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....

18.09.2018 10:47

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....

10.09.2018 11:59

В Сумах продолжаются ремонты больниц

Информацию о проведении ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю представили в горотделе здравоохранения....

Новости

4-го хулигана, резавшего колеса междугородным маршруткам, лично обязали
Сегодня 11:24
В сумских больницах продолжаются ремонты
Сегодня 11:07
Наехал и уехал: в Сумах водитель не заметил ДТП
Сегодня 10:50
Роменские спасатели едут в Ичню
Сегодня 10:22
В Сумах нелюдь расстрелял собаку из дробовика
Сегодня 10:11
Сумские аматоры поравнялись в чемпионате Украины
Сегодня 10:10
На Сумщине тормозится стройка искусственных футбольных полей
Сегодня 09:29
Глуховские полицейские поймали алкоголиков-металлистов
Сегодня 08:06
Таможенники изъяли 1,2 млн грн незадекларированной налички в долларах
Вчера 18:07
Сумчан приглашают на конкурс стихов
Вчера 17:55
В Сумах не смогли выбрать меру пресечения четвертому подозреваемому в повреждении колес междугородных маршруток (видео)
Вчера 17:54
Сумщина в пятерке лидеров по поступлению средств от платы за землю в местные бюджеты
Вчера 17:17
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.