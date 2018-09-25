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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24106

4-го хулигана, резавшего колеса междугородным маршруткам, лично обязали

Сегодня, 9 октября, следственная судья Ковпаковского райсуда г. Сумы Галина Королева выбрала меру пресечения последнему из 4-х подозреваемых в повреждении колес маршруток «Сумы-Киев» ночью 3 октября.

Прокуратура просила назначить домашний арест, но судья выбрала более мягкую меру пресечения, пишет Sumy.Today.

Напомним: всего было доставлено в отдел полиции 32 человека, однако подозрение в хулиганстве объявили лишь четырем. Трем избрана мера пресечения в виде личного обязательства, одному - круглосуточный домашний арест.

Право Рейдерство

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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