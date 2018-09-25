4-го хулигана, резавшего колеса междугородным маршруткам, лично обязали

Прокуратура просила назначить домашний арест, но судья выбрала более мягкую меру пресечения, пишет Sumy.Today.
Напомним: всего было доставлено в отдел полиции 32 человека, однако подозрение в хулиганстве объявили лишь четырем. Трем избрана мера пресечения в виде личного обязательства, одному - круглосуточный домашний арест.
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