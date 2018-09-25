Под Сумами грибник нашел в лесу патроны

К правоохранителям обратился 32-летний житель Сумского района, который рассказал, что в поисках грибов в лесополосе, он наткнулся на патроны. Находкой мужчины стали 22 патрона калибра 7,62 мм, которые он добровольно решил отдать правоохранителям.
А на Ахтырщине к участковому офицеру полиции обратился 61-летний местный житель. Мужчина также пошел в лес по грибы, а нашел охотничье ружье марки «ЗК» 16 калибра, которую также добровольно сдал в полицию.
Все найденное полицейские направили на экспертное исследование. А правоохранители напоминают, что по всей территории Украины продолжается месячник добровольной сдачи оружия. Граждане могут добровольно обратиться в отделы и отделения полиции, или к участковым или к работникам разрешительной системы и сдать незарегистрированное оружие, боеприпасы или взрывчатку, которые незаконно хранятся. Тем самым вы не только избежите уголовной ответственности предусмотренной ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, но и убережете своих близких и родных от опасности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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