Под Сумами грибник нашел в лесу патроны На Сумщине в рамках месячника добровольной сдачи оружия граждане продолжают сдавать в полицию оружие и боеприпасы.

К правоохранителям обратился 32-летний житель Сумского района, который рассказал, что в поисках грибов в лесополосе, он наткнулся на патроны. Находкой мужчины стали 22 патрона калибра 7,62 мм, которые он добровольно решил отдать правоохранителям.

А на Ахтырщине к участковому офицеру полиции обратился 61-летний местный житель. Мужчина также пошел в лес по грибы, а нашел охотничье ружье марки «ЗК» 16 калибра, которую также добровольно сдал в полицию.

Все найденное полицейские направили на экспертное исследование. А правоохранители напоминают, что по всей территории Украины продолжается месячник добровольной сдачи оружия. Граждане могут добровольно обратиться в отделы и отделения полиции, или к участковым или к работникам разрешительной системы и сдать незарегистрированное оружие, боеприпасы или взрывчатку, которые незаконно хранятся. Тем самым вы не только избежите уголовной ответственности предусмотренной ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, но и убережете своих близких и родных от опасности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.