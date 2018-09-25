Футзальное дерби Сумщины онлайн (трансляция) Сегодня, 9 октября, в Сумах пройдет матч первого тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

На паркете манежа СумГУ (ул. Прокофьева, 38/1) объединенная команда «Food Centre-СумДУ» встретится с роменским «Рятувальником». Игра начнется в 18.00. Вход свободный. Для тех, кто не сможет попасть в манеж, - прямая трансляция встречи.