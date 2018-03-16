В Сумах будут митинговать пенсионеры Сегодня, 9 октября, в 16.00 на пл. Независимости в Сумах начнется шествие против нарушения центральной властью прав человека труда и пенсионеров.

В дальнейшем участники акции планируют вернуться на пл. Независимости, где проведут митинг и вручат представителям ОГА требования участников. Организаторы акции - Федерация профсоюзов Украины, областная организация Социал-демократической партии и ветеранские организации Сум.