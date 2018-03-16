В Сумах будут митинговать пенсионеры

В дальнейшем участники акции планируют вернуться на пл. Независимости, где проведут митинг и вручат представителям ОГА требования участников.
Организаторы акции - Федерация профсоюзов Украины, областная организация Социал-демократической партии и ветеранские организации Сум.
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15 травня о 9:00 на площі Незалежності в Сумах відбудеться Всеукраїнська акція на підтримку виборчої реформи....
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