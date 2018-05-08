Сумчан приглашают на спортивную аэробику

Соревнования пройдут в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38). Торжественное открытие соревнований 11 октября в 13.00. Начало соревнований в 11.00.
27-29 июня в Бердянске проходил чемпионат Украины по спортивной аэробике среди юношей и молодежи по командным видам аэробики....
В Гимарайнше (Португалия) проходил чемпионат мира по спортивной аэробике....
23-27 мая на чемпионате мира по спортивной аэробике, который проходил в г. Гимарайнш (Португалия) разыгрывали награды среди младших участников....
На выходных в Житомире проходил чемпионат Украины по спортивной аэробике среди молодежи и юношей....
В Марокко продолжаются Всемирные школьные игры Гимназиада-2018.... 1