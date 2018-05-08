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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:38135

Сумчан приглашают на спортивную аэробику

11-12 октября в Сумах пройдет Всеукраинский турнир по спортивной аэробике «Sumy Aerobic Cup 2018».

Соревнования пройдут в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38). Торжественное открытие соревнований 11 октября в 13.00. Начало соревнований в 11.00.

Спорт Спортивная аэробика

По тематике

03.07.2018 14:10

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике

27-29 июня в Бердянске проходил чемпионат Украины по спортивной аэробике среди юношей и молодежи по командным видам аэробики....

Сумчанка стала бронзовой призеркой чемпионата мира
05.06.2018 11:47

Сумчанка стала бронзовой призеркой чемпионата мира

В Гимарайнше (Португалия) проходил чемпионат мира по спортивной аэробике....

Сумчанка отличилась на чемпионате мира по спортивной аэробике
29.05.2018 12:59

Сумчанка отличилась на чемпионате мира по спортивной аэробике

23-27 мая на чемпионате мира по спортивной аэробике, который проходил в г. Гимарайнш (Португалия) разыгрывали награды среди младших участников....

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике
14.05.2018 16:50

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике

На выходных в Житомире проходил чемпионат Украины по спортивной аэробике среди молодежи и юношей....

Сумчане с медалями Всемирной гимназиады
08.05.2018 17:57

Сумчане с медалями Всемирной гимназиады

В Марокко продолжаются Всемирные школьные игры Гимназиада-2018.... 1

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Афиша

«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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