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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:34393

Мэр Сум неожиданно созвал внеочередную земельную сессию горсовета

10 октября состоится внеочередная сессия Сумского городского совета.

Место проведения - площадь Независимости, 2 (сессионный зал Дома советов).

Начало - 9:00.

Повестка дня и проекты решений здесь.

Почти все вопросы касаются земли – аренда, разрешение на землеотвод и др. Среди фигурантов – экс-губернатор Сумщины Владимир Щербань, экс-главы Сумского облсовета Вячеслав Шапошник и Анатолий Епифанов, экс-директор КП «Сымыжилье» Евгений Степаненко, депутат горсовета Виталий Бурыбка.

 

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