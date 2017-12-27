Мэр Сум неожиданно созвал внеочередную земельную сессию горсовета

Место проведения - площадь Независимости, 2 (сессионный зал Дома советов).
Начало - 9:00.
Повестка дня и проекты решений здесь.
Почти все вопросы касаются земли – аренда, разрешение на землеотвод и др. Среди фигурантов – экс-губернатор Сумщины Владимир Щербань, экс-главы Сумского облсовета Вячеслав Шапошник и Анатолий Епифанов, экс-директор КП «Сымыжилье» Евгений Степаненко, депутат горсовета Виталий Бурыбка.
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