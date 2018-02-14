Сумским чернобыльцам выплатили компенсацию за сентябрь

9 октября была перечислена в полном объеме ежемесячная компенсация за льготное обеспечение продуктами питания граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категориям за сентябрь 2018 года.
Обеспечение качественного лечения чернобыльцев - это общая ответственность областной власти и власти города Сумы....
4 сентября около 60 пенсионеров-чернобыльцев митинговали под стенами Главного управления пенсионного фонда Сумской области....
В этом году уже 90 чернобыльцев получили удостоверения, которые дают право на получение льгот и компенсаций....
Глава государства постановил наградить орденом «3а мужество» III степени Николая Купача....
Средства можно получить в учреждениях банков уже 14 февраля....