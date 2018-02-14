Сумским чернобыльцам выплатили компенсацию за сентябрь Средства можно получить в учреждениях банков уже 10 октября.

9 октября была перечислена в полном объеме ежемесячная компенсация за льготное обеспечение продуктами питания граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категориям за сентябрь 2018 года.