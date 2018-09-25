В Сумах директор предприятия нагрелся на ремонте дороги на 850 тысяч Прокуратура Сумской области подозревает директора ООО в присвоении 850 тыс грн бюджетных средств при строительстве дороги

Прокуратурой Сумской области в понедельник, 8 октября, директору общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении в присвоении 850 тыс грн бюджетных средств при строительстве дороги.

В ходе следствия, проведенного следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Сумской области, установлено, что в 2016 году между указанным обществом и Управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета заключен договор на выполнение строительства дороги по ул. Римского Корсакова в г. Сумы. В дальнейшем на основании составленных актов о перечне и объем выполненных работ на счет общества перечислено около 5 млн грн.

Однако согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, указанные объемы строительных работ не соответствуют объемам фактически выполненных работ по договору. В частности, подрядчик фактически не совершал отдельные работы или осуществлял их не в полном объеме, использовал некачественные и не предусмотренные проектно-сметной документацией материалы. Поэтому обществом с ограниченной ответственностью составлены заведомо неправдивые официальные документы, в которых завышены выполнены работы на 850 тыс. грн.

Действия директора общества с ограниченной ответственностью квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ч. 1 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога в размере 850 тыс. грн. Кроме того, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Справка: санкция самой тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.