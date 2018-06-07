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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах объявили конкурс на лучший проект по реконструкции Театральной площади

Соответствующее решение приняли члены исполнительного комитета во время очередного заседания сегодня, 9 октября.

Целью проведения данного конкурса является определение лучшего проектного предложения по комплексной реконструкции застройки и благоустройства Театральной площади, как основы для дальнейшей разработки проектной документации. Участок проектирования ограничен Покровской площадью, ул. Г. Кондратьева, пер. Академический и ул. Гагарина.

Предметом конкурса является архитектурно-пространственное решение Театральной площади, которая требует градостроительного обновления с включением в ее структуру подземного пространства под комплексом фонтанов, определением его функционального назначения, а также возможным дополнением другими объектами градостроительства, которое композиционно организует пространство площади, вместе с реализацией мероприятий по комплексному благоустройству и озеленению.

Стартует конкурс с 16 октября и продлится до 14 декабря. Подведение итогов состоится 23 декабря.

Для участия в конкурсе автор, авторский коллектив должен представить заявку о намерении принять участие в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества автора, членов авторского коллектива, адреса почтового и электронного адреса, контактного номера телефона. Заявка подается лично или на e-mail: arh@smr.gov.ua. Заявки о намерениях принять участие от авторского коллектива каждый из его членов заполняет по установленной форме лично, и они подаются пакетом.

Конкурсная документация для проектирования предоставляются заказчиком конкурса на электронный адрес заявителя или по адресу: г. Сумы, ул. Воскресенская, 8А, II-й этаж, каб. 2.

Призовой фонд составляет 150 тыс. грн: I место - 70 тыс. грн; II место - 50 тыс. грн; III место - 30 тыс. гривен.

Напомним: это уже не первый конкурс, который объявляется управлением архитектуры, однако пока ни один из них не завершился воплощением в натуре. Ни комплексный план развития городского парка, ни сквера «Счастья» возле «МакДональдса», ни памятника Героям Небесной сотни…

Тем временем за последние 6 лет Театральную площадь начинали реконструировать трижды – когда реконструировали театр им. Щепкина, затем когда заменили большие бетонные плиты на тротуарную плитку, в прошлом году сделали пространство между фонтанами и уд. Г.Кондратьева с лавочками и фонарями…

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