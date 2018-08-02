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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине после семейного конфликта с отцом дочь с внучкой ушла из дома

Обидевшись на отца, который ее избил, 21-летняя женщина с ребенком ушла из дома. Мужчина сообщил полицию... о ее исчезновении.

8 октября в Недригайловское отделение полиции поступило сообщение от женщины о том, что ушла из дома в неизвестном направлении с малолетним ребенком ее дочь. Просила принять меры по ее розыску.

«На поиск по тревоге были подняты работники полиции не только местного отделения полиции, а прилегающих районов, - комментирует событие Сергей Тарасенко, начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Сумской области. - Пока мы проводили розыскные мероприятия, отец девушки в течение дня звонил на линию «102» и жаловался на полицейских, которые, по его мнению, «не хотят искать» его дочь. Принятыми мерами полицейские нашли женщину около 20 часов в Сумах. По ее словам в областной центр она приехала к подруге».

Для дачи объяснений ее вместе с двухмесячной дочерью пригласили в Сумской отдел полиции. Там она объяснила, что в день, когда ушла из дома между ней и отцом возник конфликт. Тот будто бы ударил ее. Обидевшись, она сообщила, что уходит. Собрав дочь, отправилась в Сумы. Там, у подруги в гостях, планировала подождать мужа, который должен был через несколько дней вернуться с заработков.

«Ситуация более чем странная, - говорит Сергей Тарасенко. - Вместо того, чтобы самим уладить конфликт, возникший в семье, люди решили разрешить его «руками» полиции. К тому же их дочь совершеннолетняя, и сама вправе решать где и с кем ей жить. А ее родителей совсем не волновало, что почти вся полиция была задействована на розыск, хотя потребности в нем не было».

Действия отца-заявителя в полиции квалифицировали как противоправные и уже составили в отношении него административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Теперь ему грозит уплата штрафа, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ложный вызов Недригайловский район Сбежавший ребенок

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