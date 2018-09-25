Фейковый односельчанин «заработал» 3 тысячи на чувствах глуховчанки

Сообщение о мошенничестве в Глуховский отдел полиции поступило от 45-летней местной жительницы. Она рассказала, что ей на мобильный позвонил человек, назвавшийся ее односельчанином Евгением и сообщил, что он тяжело болен, и ему срочно нужны деньги на лечение. Она решила помочь и послала ему на счет деньги в сумме 3 тысяч гривен. А когда чуть позже позвонила ему сама, чтобы узнать, как его дела, выяснилось, что он ей не звонил и к тому же вполне здоров.
Следователи полиции по данному факту сразу открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и делают все возможное, чтобы установить личность злоумышленника. Правоохранители просят граждан прислушиваться к советам полицейских и не быть слишком доверчивыми во время телефонных разговоров с незнакомцами. А об аферистах, которые представляются родственниками или близкими, или знакомыми, которые попали в беду и нуждаются в денежной помощи, сообщайте в полицию по телефону «102». В случае поступления таких звонков, не делайте поспешных шагов и всегда проверяйте полученную информацию, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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