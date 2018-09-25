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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30128

Полиция ищет свидетелей августовской аварии

Конотопская полиция просит откликнуться свидетелей аварии, в которой был тяжело травмирован велосипедист.

Напомним, ДТП произошло 25 августа в г. Конотоп на перекрестке улиц Свободы и Прорезной, в 13.00. Водитель автобуса «Богдан» совершил наезд на велосипедиста. Последний с тяжелыми телесными повреждениями был госпитализированы в больницу. В рамках открытого уголовного производства работники полиции устанавливают все обстоятельства этой аварии и обращаются к возможным свидетелям с просьбой помочь следствию.

«В ходе следствия полицейские установили, что 51-летний водитель автобуса «Богдан», пытался объехать трамвай, который в это время выезжал с ул. Прорезной на перекресток, - комментирует Богдан Войцеховский, начальник Конотопского отдела полиции. - Именно в этот момент мужчина и совершил наезд на велосипедиста, который остановился у трамвайных путей, пропуская транспортное средство. Как пояснил тогда водитель автобуса, он не заметил велосипедиста, а потому не смог своевременно сманеврировать, чтобы избежать аварии».

В полиции по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения», в рамках которого был назначен ряд экспертиз. И для установления объективных причин ДТП, правоохранители обращаются к возможным свидетелям аварии с просьбой помочь следствию. Если кто-владеет информацией по этому ДТП, сообщите об этом на линию «102», или по телефонам дежурной части Конотопского отдела полиции: 6-22-09, 380680702174, 380503079884 или по адресу: г. Конотоп, ул. Мира, 14, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп ДТП с пострадавшими Конотоп

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