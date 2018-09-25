Первая судебная победа по субсидиям в Украине Сегодня, 09 октября 2018 года Сумской окружной административный суд (судья Сопьяненко О.В.) вынес первое постановление, по которому признал незаконным решение департамента соцзащиты об отказе в назначении субсидии жительнице города Сумы и обязал рассмотреть документы на получение субсидии с учётом выводов суда.

Как известно, сумской правозащитник и лидер политической партии Евгения Мураева «НАШИ» на Сумщине - Александр Соколов обратился от имени жителей города в суд по поводу обжалования отказа департамента соцзащиты в назначении субсидии.

Массовые отказы в назначении субсидии связаны с тем, что департамент соцзащиты неверно трактует понятие «член домохозяйства».

По мнению представителя департамента соцзащиты, членом домохозяйства является лицо, которое зарегистрировано в домовладении, в то время, как Александр Соколов считает, что кроме регистрации, такое лицо ещё должно и фактически проживать в домовладении.

В результате, департамент отказывал в субсидии всем пенсионерам у кого совершеннолетние дети зарегистрированы с ними, но фактически не проживают т.к. находятся за границей, и не получают доходы на территории Украины.

Полный текст решения будет изготовлен 16 октября 2018 года.

Сумской правозащитник Александр Соколов пообещал дать развёрнутое интервью после получения полного текста судебного решения.

По его мнению, это можно считать промежуточной победой, т.к. у департамента есть ещё 30 дней на обжалование судебного решения.

В связи с началом отопительного сезона, Александр Соколов считает, что нужно подниматься всем людям, и заставить чиновников выполнять решение суда не доводя дело до апелляции, иначе это приведёт к том, что вопрос о назначении субсидий затянется ещё на 2-3 месяца.