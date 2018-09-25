В Сумах митинговали профсоюзы На площади Независимости прошел митинг протеста профсоюзов области против ущемления прав трудящихся

9 октября около полутысячи сумчан приняли участие во всеукраинской акции протеста профсоюзов в рамках Всемирного дня действий за достойный труд. Организатором выступила областная организация Федерации профсоюзов Украины. На митинг вышли трудовые коллективы заводов "НПО", "Насосэнергомаш", "Сумыхимпром" и других предприятий города и области. Присоединились к акции представители ветеранских организаций и работники бюджетной сферы.



Собравшиеся прошлись символическим маршем от площади Независимости по улице Набережная р. Сумка, Кооперативная и Воскресенксой вернулись на площадь, где и прошел митинг.

Как отмечали выступающие под стенами облгосадминистрации, к массовому протесту побуждают низкий уровень жизни, мизерные зарплаты большинства украинцев, тотальное обнищание населения, вызванное постоянным повышением цен на товары первой необходимости и тарифов на коммунальные услуги, которые уже выросли и еще вырастут в разы, неспособностью государства защитить уязвимые категории людей, в том числе жилищной субсидией, которая стала недоступной для большинства жителей. На мизерные зарплаты и без субсидии людям просто не выжить.

В то время, когда обнищание работающего населения продолжается, молодежь массово выезжает на заработки за границу, экономика в упадке, власть опять не хочет слышать голос народа и не прислушивается к требованиям общественной организации.

По окончании акции организаторы передали свое обращение представителям облгосадминистрации.