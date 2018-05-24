У Сумского ЦПАУ намечается два выходных

В связи с государственным праздником - Днем защитника Украины, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» временно изменит график работы.
В субботу, 13 октября, ЦПАУ будет предоставлять услуги горожанам до 13:00.
Далее 14 и 15 октября - выходные дни.
Со вторника, 16 октября, работа будет продолжаться в обычном режиме.
В связи с государственным праздником - Днем Независимости Украины, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» изменит график работы....
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает о временном прекращении приема документов для оформления срочных паспортов....
В связи с государственным праздником - Днем Конституции Украины, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумі» изменит график работы....
Сегодня специалисты управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» будут обслуживать посетителей по измененному графику....
На два дня управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» изменит график работы....