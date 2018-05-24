У Сумского ЦПАУ намечается два выходных В течение двух дней, 14-15 октября, Сумской Центр предоставления административных услуг не будет работать.

В связи с государственным праздником - Днем защитника Украины, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» временно изменит график работы. В субботу, 13 октября, ЦПАУ будет предоставлять услуги горожанам до 13:00. Далее 14 и 15 октября - выходные дни. Со вторника, 16 октября, работа будет продолжаться в обычном режиме.