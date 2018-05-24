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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумского ЦПАУ намечается два выходных

В течение двух дней, 14-15 октября, Сумской Центр предоставления административных услуг не будет работать.

В связи с государственным праздником - Днем защитника Украины, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» временно изменит график работы.

В субботу, 13 октября, ЦПАУ будет предоставлять услуги горожанам до 13:00.

Далее 14 и 15 октября - выходные дни.

Со вторника, 16 октября, работа будет продолжаться в обычном режиме.

Общество ЦНАП ЦПАУ

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