В Сумах пройдет международный турнир по Госоку Рю Будо

Турниры из серии SOKE KUBOTA CUP, начатые в 2004 году, традиционно проводились в Сумах и всегда имели большой успех и положительные отзывы в мире. После пятого турнира в 2013 году возник вынужденный перерыв, вызванный военными действиями на востоке страны. Нынешний турнир восстанавливает прекрасную спортивную традицию.

Турнир пройдет в спортивном корпусе СумГУ (ул. Римского-Корсакова, 2).

В соревнованиях и семинарах примут участие команды Польши, Белоруссии, Сербии, Италии, а также Сумской, Львовской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Черкасской, Черниговской, Киевской областей и города Киева.

Организаторы:

• Всеукраинская Ассоциация Каратэ «ИКА Госоку Рю Будо», как официальное Представительство Международной Ассоциации Каратэ (IKA, Inc) в Украине.

• Концерн «Никмас».

• Сумской государственный университет.

• Управление молодежи и спорта Сумской обладминистрации.

• КДЮСШ «Авангард».

Среди почетных гостей::

• Такаюки Кубота, 10 Дан, Президент IKA, Inc;

• Род КУРАТОМИ, 7 Дан, директор IKA, Inc, Главный судья соревнований;

• Тед БРАТАКАС, 7 Дан, директор IKA, Inc

Программа визита делегации Штаб-квартиры IKA, Inc, кроме международного турнира, включая практические семинары, которые проведет лично Соке Кубота:

• Семинар по Госоку Рю каратэ (дети и новички, стаж занятий от 6 месяцев);

• Семинары по Госоку Рю Будо: кобудо, куботан, тактикел (от 6 кю);

• Семинар по высших ката (только инструкторы);

• Официальные встречи.

Ориентировочное расписание (возможны незначительные изменения):

12.10.2018

14-00 - 15-30 Семинар для инструкторов

16-00 - 17-30 Семинар по Будо

13.10.2018

10-00 - 11-30 Семинар по Будо

11-30 - 13-30 Семинар для детей

15-00 - 17-00 Семинар для судей

16-00 - 17-00 пресс-конференция Соке Куботы (СумГУ)

14.10.2018 СумГУ - спортивный корпус

9-00 - 14-00 Открытие. Соревнования для детей

14-00 - 19-00 Соревнования для взрослых Финалы. Награждение