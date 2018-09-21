В Сумах пройдет международный турнир по Госоку Рю Будо

Турниры из серии SOKE KUBOTA CUP, начатые в 2004 году, традиционно проводились в Сумах и всегда имели большой успех и положительные отзывы в мире. После пятого турнира в 2013 году возник вынужденный перерыв, вызванный военными действиями на востоке страны. Нынешний турнир восстанавливает прекрасную спортивную традицию.
Турнир пройдет в спортивном корпусе СумГУ (ул. Римского-Корсакова, 2).
В соревнованиях и семинарах примут участие команды Польши, Белоруссии, Сербии, Италии, а также Сумской, Львовской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Черкасской, Черниговской, Киевской областей и города Киева.
Организаторы:
• Всеукраинская Ассоциация Каратэ «ИКА Госоку Рю Будо», как официальное Представительство Международной Ассоциации Каратэ (IKA, Inc) в Украине.
• Концерн «Никмас».
• Сумской государственный университет.
• Управление молодежи и спорта Сумской обладминистрации.
• КДЮСШ «Авангард».
Среди почетных гостей::
• Такаюки Кубота, 10 Дан, Президент IKA, Inc;
• Род КУРАТОМИ, 7 Дан, директор IKA, Inc, Главный судья соревнований;
• Тед БРАТАКАС, 7 Дан, директор IKA, Inc
Программа визита делегации Штаб-квартиры IKA, Inc, кроме международного турнира, включая практические семинары, которые проведет лично Соке Кубота:
• Семинар по Госоку Рю каратэ (дети и новички, стаж занятий от 6 месяцев);
• Семинары по Госоку Рю Будо: кобудо, куботан, тактикел (от 6 кю);
• Семинар по высших ката (только инструкторы);
• Официальные встречи.
Ориентировочное расписание (возможны незначительные изменения):
12.10.2018
14-00 - 15-30 Семинар для инструкторов
16-00 - 17-30 Семинар по Будо
13.10.2018
10-00 - 11-30 Семинар по Будо
11-30 - 13-30 Семинар для детей
15-00 - 17-00 Семинар для судей
16-00 - 17-00 пресс-конференция Соке Куботы (СумГУ)
14.10.2018 СумГУ - спортивный корпус
9-00 - 14-00 Открытие. Соревнования для детей
14-00 - 19-00 Соревнования для взрослых Финалы. Награждение
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