«Food Centre-СумДУ» с разгрома в дерби стартовал в первой лиге (видео) 9 октября в Сумах прошел матч первого тура чемпионата Украины по футзалу среди команд Первой лиги.

В манеже СумГУ объединенная команда «Food Centre-СумДУ» принимала старых знакомых – роменский «Рятувальник». Первая половина встречи завершилась сухой ничьей, а в начале второй сумчане сумели забить трижды – отличились Роман Зеленский и Максим Мысловский – дважды. В итоге 3:0 – первая победа в новом сезоне для сумских футзалистов. Протокол «Food Centre-СумДУ» — «Рятувальник» — 3:0 «Food Centre-СумДУ»: Козаченко — Игумнов, Катеринин, Таранченко, Мысловский, Грибачёв, Зеленский, Фадеев, Сорока, Прощенко, Острога, Велиев — Паламарчук. «Рятувальник»: Царицын — Вл. Радченко, Саливон, Ткач, Прокопчук, Шумаков, Чухненко, Ткаченко, Носок, Баранник, Колсеник, Вит. Радченко — Ситнер. Голы: Зеленский, 23, Мысловский, 25, 27 Предупреждения: Прощенко, 31, Зеленский, 32 — Вит. Радченко, 25, Чухненко, 32