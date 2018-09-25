«Food Centre-СумДУ» с разгрома в дерби стартовал в первой лиге (видео)

В манеже СумГУ объединенная команда «Food Centre-СумДУ» принимала старых знакомых – роменский «Рятувальник».
Первая половина встречи завершилась сухой ничьей, а в начале второй сумчане сумели забить трижды – отличились Роман Зеленский и Максим Мысловский – дважды.
В итоге 3:0 – первая победа в новом сезоне для сумских футзалистов.
«Food Centre-СумДУ» — «Рятувальник» — 3:0
«Food Centre-СумДУ»: Козаченко — Игумнов, Катеринин, Таранченко, Мысловский, Грибачёв, Зеленский, Фадеев, Сорока, Прощенко, Острога, Велиев — Паламарчук.
«Рятувальник»: Царицын — Вл. Радченко, Саливон, Ткач, Прокопчук, Шумаков, Чухненко, Ткаченко, Носок, Баранник, Колсеник, Вит. Радченко — Ситнер.
Голы: Зеленский, 23, Мысловский, 25, 27
Предупреждения: Прощенко, 31, Зеленский, 32 — Вит. Радченко, 25, Чухненко, 32
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