В Сумском городском совете новый депутат

Напомним: на предыдущей сессии депутат Алексей Рябенков сложил свои полномочия в связи с тем, что переехал на работу в столицу. Следующий в списке «БПП» был именно Игорь Змысля.
После перерыва в заседании сессии Сумского горсовета, объявленного мэром Александром Лысенко, депутаты так и не смогли собраться вновь....
Депутат Сумского горсовета Алексей Рябенков подал заявление о сложении с себя депутатских полномочий....
Депутат Сумского городского совета требовал от предпринимателя 4,5 тыс. долларов США....
Во время очередной сессии городского совета 25 октября член ВО «Свобода» Сергей Татаренко получил удостоверение и значок депутата....
Сумской активист Александр Такул опубликовал на своей странице в фейсбуке контакты депутатов Сумского горсовета, из-за которых сумчане вынуждены ездить в...