Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:35188

В Сумском городском совете новый депутат

Сегодня, 10 октября, на внеочередной сессии Сумского городского совета депутатское удостоверение получил главный врач областной детской больницы Игорь Змысля.

Напомним: на предыдущей сессии депутат Алексей Рябенков сложил свои полномочия в связи с тем, что переехал на работу в столицу. Следующий в списке «БПП» был именно Игорь Змысля.

Политика Депутаты горсовета Игорь Змысля

По тематике

Сумские депутаты не сумели собраться на сессию после обеда
26.09.2018 14:08

Сумские депутаты не сумели собраться на сессию после обеда

После перерыва в заседании сессии Сумского горсовета, объявленного мэром Александром Лысенко, депутаты так и не смогли собраться вновь....

В Сумском горсовете станет на одного депутата меньше
26.09.2018 09:32

В Сумском горсовете станет на одного депутата меньше

Депутат Сумского горсовета Алексей Рябенков подал заявление о сложении с себя депутатских полномочий....

В Сумах на взятке поймали депутата горсовета
12.03.2018 18:55

В Сумах на взятке поймали депутата горсовета

Депутат Сумского городского совета требовал от предпринимателя 4,5 тыс. долларов США....

В Сумском горсовете произошла замена депутата
25.10.2017 10:46

В Сумском горсовете произошла замена депутата

Во время очередной сессии городского совета 25 октября член ВО «Свобода» Сергей Татаренко получил удостоверение и значок депутата....

23.06.2017 11:00

Сумчанам предлагают поблагодарить депутатов за 4 гривны в маршрутках

Сумской активист Александр Такул опубликовал на своей странице в фейсбуке контакты депутатов Сумского горсовета, из-за которых сумчане вынуждены ездить в...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
«Большой кошачий побег» Гэри Ван (Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 11:45
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
«Хэллфест» Грегори Плоткин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
«Безумная свадьба» Влад Дикий (Украина, 2018)
Кино Космос
20:40 — 50 грн.
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
«Веном» Рубен Фляйшер (США, 2018)
Кино Космос
14:25 — 45 грн. 18:30 — 50 грн.
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
«Игрушки для взрослых» Брайан Хенсон (США, Китай, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
«Благородные бродяги» Александр Березань (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:30 17:40
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
«Мотылек» Михаэль Ноер (Чехия, Испания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 15:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.