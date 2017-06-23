В Сумском городском совете новый депутат Сегодня, 10 октября, на внеочередной сессии Сумского городского совета депутатское удостоверение получил главный врач областной детской больницы Игорь Змысля.

Напомним: на предыдущей сессии депутат Алексей Рябенков сложил свои полномочия в связи с тем, что переехал на работу в столицу. Следующий в списке «БПП» был именно Игорь Змысля.