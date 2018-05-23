В Сумах пройдет чемпионат области по панкратиону В субботу, 13 октября, в Сумах пройдет чемпионат области по панкратиону (фулл контакт).

Турнир среди взрослых спортсменов пройдет в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко (г. Сумы, ул. Роменская, 87). Начало в 10.00. Вход свободный.