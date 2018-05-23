В Сумах пройдет чемпионат области по панкратиону

Турнир среди взрослых спортсменов пройдет в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко (г. Сумы, ул. Роменская, 87). Начало в 10.00. Вход свободный.
В Астане (Казахстан) завершился чемпионат мира по грэпплингу....
6 сентября в Астане (Казахстан) стартовал чемпионат мира по грэпплингу....
31 мая в Хорватии завершился чемпионат Европы по панкратиону....
30 мая в Сербии стартовал чемпионат Европы по панкратиону....
С 17 по 20 мая в Черновцах состоялся финал Кубка Украины и чемпионат Украины среди детей по панкратиону и грепплингу....