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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3711

В Сумах под судом ДТП с автобусом охранников

Сегодня утром, 10 октября, на ул. Первомайская произошла авария под зданием Ковпаковского райсуда.

Столкнулись автобус, который перевозит охрану в суд, и иномарка, пишет Sumy.Today.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, предварительно, водитель автобуса перед началом движения не убедился в безопасности маневра и, поворачивая, задел припаркованную машину. В аварии никто не пострадал, водители нашли понимание, составив европротокол.

Право Дтп

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