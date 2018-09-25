В Сумах под судом ДТП с автобусом охранников Сегодня утром, 10 октября, на ул. Первомайская произошла авария под зданием Ковпаковского райсуда.

Столкнулись автобус, который перевозит охрану в суд, и иномарка, пишет Sumy.Today. Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, предварительно, водитель автобуса перед началом движения не убедился в безопасности маневра и, поворачивая, задел припаркованную машину. В аварии никто не пострадал, водители нашли понимание, составив европротокол.