На Сумщине открыли центр военно-патриотического воспитания Создали его на базе «Недригайловского ВПУ», до конца года планируется открыть еще пять.

Об этом во время торжеств отметила директор Департамента образования и науки Виктория Гробова.

По ее словам, на один такой центр потратили более 1,5 миллиона гривен. «Почему в учреждениях именно профессионально-технического образования? Потому что вы те люди, которые первые отзываются на любые изменения в государстве. Мы на вас полагаемся, вы наши защитники, идете в ряды Вооруженных сил Украины на срочную службу, добровольцами», - прокомментировала она.

Как рассказал глава райгосадминистрации Сергей Панченко, в течение проведения АТО и ООС погибло два выпускника Недригайловского ВПУ. На днях еще шесть студентов пошли защищать границы государства, поэтому Центр станет надежной базой для получения знаний и навыков будущих защитников Украины.

«Нам понадобилось три месяца, чтобы превратить подвальное помещение в современный пневматический и лазерный тир, обновить кабинет защиты Отечества и закупить туда необходимую материально-техническую базу, создать полосу препятствий», - прокомментировал директор ВПУ Сергей Осинний.

Воспитанники училища продемонстрировали, как работает лазерный тир, показали на манекене, как оказывать первую медицинскую помощь и с легкостью преодолели полосу препятствий.

До конца года подобные центры должны появиться на базе Конотопского аграрного лицея, Глуховского, Роменского Хотинского и Шосткинского училищ.