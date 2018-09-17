Сумщина вышла на всеукраинский уровень подписания деклараций с врачами Об этом сообщил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко.

На сегодня больше 470 тыс. жителей области подписали декларации с врачами первичного звена (44% от всего населения области). По Украине этот показатель составляет 45%.

По словам Сергея Бутенко, наибольшее количество деклараций подписали жители Бурынского (64%), Конотопского (63%) и Лебединского (61%) районов. В городе Лебедин самый высокий показатель среди городов областного значения - 86%. В Сумах 110 тыс. человек подписали декларации, это - 46% от общего количества жителей.

Низкая активность остается среди других районов и городов. Так, Шосткинский район имеет показатель лишь 4,1%, Шостка - 1% от всех жителей города.

Сергей Бутенко отметил, что в случае невложения в определенный срок подписания электронных деклараций, есть риск, что финансирование учреждений здравоохранения в следующем году будет происходить из местного бюджета аутсайдеров.