Сумские студенты получили губернаторские стипендии Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко вручил стипендии лучшим студентам Сумщины, которые достигли высот в учебе, спорте, общественной жизни.

«Сегодня мы приветствуем интеллектуальную элиту нашей области, которая прославляет не только наш регион, но и всю Украину своими успехами, научно-исследовательской деятельностью, общественной работой. Сейчас особое внимание уделяется образованию, и Сумщина по многим показателям является положительным примером для других областей. Поэтому мы благодарим руководство учебных заведений и студентов. Со своей стороны мы будем делать все необходимое, чтобы ваши работы на всеукраинских и международных конкурсах получали необходимую поддержку», - отметил в приветственном слове Николай Клочко.

На Сумщине 27 высших учебных заведений, в которых обучается более 36 тыс. студентов - 40 из них в этом году доказали, что именно они достойны быть лучшими. Всего же с 2004 года 560 студентов стали областными стипендиатами.