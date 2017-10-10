«Щепкинцы» стали лучшими на театральном фестивале в Северодонецке

В течение недели в Северодонецке на сцене Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра проходил Всеукраинский фестиваль театрального искусства «СвітОгляд».
Всего в программе были представлены спектакли почти всех театральных жанров 12 творческих коллективов из Дрогобыча, Киева, Львова, Мариуполя, Николаева, Северодонецка, Сум, Херсона, Чернигова и Израиля.
Сумские театралы приехали на фестиваль уже с известным своим спектаклем «Шинель» по Н. Гоголю.
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