Полицейские поймали велосипедного вора

В Бурынское отделение полиции обратились две женщины. Они рассказали, что у них украли велосипеды, которые они оставили у подъезда дома без присмотра.
«Проверку провели оперативники, которые вычислили предполагаемого подозреваемого, - комментирует Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. - Им оказался местный 28-летний житель, у которого при проведении неотложного обыска и нашли краденые двухколесники. По словам мужчины, транспортные средства воровал вечером и забирал только те, что были оставлены у подъездов дома без присмотра. Затем садился на них и ехал домой. В дальнейшем планировал оставить себе».
Велосипеды правоохранители уже вернули хозяйкам. А в отношении мужчины открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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