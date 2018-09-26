На Сумщине обгорела пенсионерка

По предварительным данным, 78-летняя женщина получила ожоги 60% тела из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов. Огнем повреждено также вещи домашнего обихода. Однако пожарно-спасательные подразделения не вызывались.
Для предупреждения таких случаев спасатели раз обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными к собственной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
В с. Искрисковщина Белопольского деревянную церковь Святой Варвары из моренного дуба продали под разбор....
9 октября в 18:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Слобода Бурынского района....
6 октября в 14:55 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Перемога Глуховского...
4 октября произошел пожар в пос. Воронеж Шостикнского района....
Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчины, который лишил жизни своего...