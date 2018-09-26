На Сумщине обгорела пенсионерка 9 октября от дежурной медицинской сестры Белопольской центральной районной больницы поступила информация о пострадавшей.

По предварительным данным, 78-летняя женщина получила ожоги 60% тела из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов. Огнем повреждено также вещи домашнего обихода. Однако пожарно-спасательные подразделения не вызывались.

Для предупреждения таких случаев спасатели раз обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными к собственной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.