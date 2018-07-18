Студенты и аспиранты из КНР начали обучение в Сумском НАУ 9 октября Сумской национальный аграрный университет встретил 49 магистрантов и аспирантов из Китайской Народной Республики, которые будут учиться в Украине.

Обучение будет проходить в рамках Соглашения о совместной последипломной подготовке, которое было подписано между СНАУ и Хенанским институтом науки и технологий (КНР) в начале года.

Напомним, что указанное Соглашение предусматривает обучение магистров в течение первого года на базе СНАУ, следующие полгода - проведение исследований в Китае и полугодовую подготовку к защите и собственно защита магистерских работ в Украине. Обучение аспирантов будет проходить по другой формуле: первый год обучения в Украине, два года практических исследований в Китае и последний год обучения и защита диссертаций на соискание ученой степени доктора философии в Украине. С целью качественной подготовки каждому студенту будет назначено двух руководителей: преподаватель СНАУ будет заниматься теоретико-методической подготовкой, а преподаватель ХИНТ будет сопровождать студентов во время пребывания в Китае и руководить практическими исследованиями.

Необходимо отметить, что это первый подобный опыт сотрудничества украинского и китайского высших учебных заведений, когда одновременно происходит последипломная подготовка такого количества соискателей, по большому спектру специальностей. Китайские партнеры выбрали для обучения такие специальности, как агрономия, садово-парковое хозяйство, пищевые технологии, ветеринарная медицина, менеджмент и др., сообщает сайт вуза.