В Сумах коммунальщики бросили спиленные деревья на детской площадке Около месяца назад во дворе по ул. Ивана Сирко, 31 КП «Зеленстрой» спилило несколько старых тополей.

Однако до сих пор ветки лежат во дворе, рядом с детской площадкой. Об этом в Фейсбуке написал сумчанин Богдан Лагутинский.

«Ул. Ивана Сирко, 31. Этому хламу скоро месяц. Непонятно, кто должен убирать, пилил «Зеленстрой», распиливали какие-то мужики, немного погрузили в «ГАЗель», остальное вот так», - написал он, добавив фото.