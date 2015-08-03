В Сумах коммунальщики бросили спиленные деревья на детской площадке

Однако до сих пор ветки лежат во дворе, рядом с детской площадкой. Об этом в Фейсбуке написал сумчанин Богдан Лагутинский.
«Ул. Ивана Сирко, 31. Этому хламу скоро месяц. Непонятно, кто должен убирать, пилил «Зеленстрой», распиливали какие-то мужики, немного погрузили в «ГАЗель», остальное вот так», - написал он, добавив фото.
Вопрос поднял сегодня, 8 октября, на аппаратном совещании в мэрии....
На территории учебных заведений города насчитали 228 аварийных деревьев....
78 сухостойных и аварийных деревьев необходимо удалить с территории учебных заведений города....
На постоянные падения аварийных деревьев в Сумах обратили внимание и депутаты Сумского горсовета....
Обрезка аварийных деревьев в детском парке «Сказка» обойдется в 92 тыс. грн....