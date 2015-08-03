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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах коммунальщики бросили спиленные деревья на детской площадке

Около месяца назад во дворе по ул. Ивана Сирко, 31 КП «Зеленстрой» спилило несколько старых тополей.

Однако до сих пор ветки лежат во дворе, рядом с детской площадкой. Об этом в Фейсбуке написал сумчанин Богдан Лагутинский.

«Ул. Ивана Сирко, 31. Этому хламу скоро месяц. Непонятно, кто должен убирать, пилил «Зеленстрой», распиливали какие-то мужики, немного погрузили в «ГАЗель», остальное вот так», - написал он, добавив фото.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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