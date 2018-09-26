На Сумщине УПЦ (МП) продала здание деревянной церкви под снос? В с. Искрисковщина Белопольского деревянную церковь Святой Варвары из моренного дуба продали под разбор.

Об этом нс своей странице в Фейсбуке написал мэр Белополья Юрий Зарко.

«Мне не так часто, как хотелось бы, приходилось посещать славное казацкое село Искрисковщина. Но каждый раз, когда мне удается туда приехать, я с превеликим удовольствием иду к старой деревянной (единственной деревянной церкви в районе, между прочим) казацкой церкви в честь святой великомученицы Варвары. И хотя церковь уже лет 20, как не действует, однако она не потеряла своего магнетизма, своей свтости...

И не зря это здание по праву является исторической и архитектурной достопримечательностью, которая должна быть очень близка не только жителям Искрисковщины, но и Белополья и Ворожбы. Потому что именно сын белопольского и ворожбянского сотника Степана Куколя - Федор Куколь (который был писарем у самого Мазепы!) в начале 18-го века построил в Искрисковщине первую деревянную церковь в честь Великомученицы Варвары. А в 1852 году (то есть 166 лет назад) его потомок Николай Куколь-Яснопольский построил новую деревянную церковь. Эту церковь мы можем видеть и сегодня. Пока что видеть.

Потому что кому-то из местных пришла в голову «гениальная» идея: «А давайте разрушим церковь, а взамен поставим часовню!» И вот уже приезжают в село святые отцы, как из соседнего села, так и с соседних районов и говорят, что епархия, на балансе которой находится церковь, уже практически продала церковь кому-то из местных на стройматериалы. (То есть, чтобы выполнять свои функции церковь непригодна из-за ветхости, а на стройматериалы как раз будет хорошо. Казалось бы логики нет. Но нет. Дело в том, что церковь построена из мореного дуба, который, как известно, является очень драгоценной древесиной). К тому же, по их словам, кто-то из областных депутатов пообещал выступить в качестве спонсора строительства. А вот ремонтировать церковь никак нельзя, потому что когда-то там коммунисты устроили клуб, и танцами «осквернили святое место». Но почему-то эти отцы молчат о том, что в сотнях церквей по всей Украине были устроены клубы во времена «воинствующего атеизма» (для примера клуб «Космос» в деревянной церкви Александра Невского на станции Белополье). Но впоследствии, после проведением определенных церковных обрядов, они восстанавливали свою деятельность, и никому не приходило в голову их разрушать. Возможно, священники другие были, а может цена на мореный дуб была неинтересной...

Вчера поехал в село пообщался с жителями. Слава Богу, люди категорически против того, чтобы разбирали Церковь.

Напротив, выражают желание отремонтировать крышу и укрепить фундамент. И за это я им искренне благодарен, ведь люди хотят спасти не только свою Церковь, но и нашу общую историю», - написал г-н Зарко.

Его пост прокомментировал известный сумской историк и краевед Олег Корниенко:

«ВНИМАНИЕ! Оккупационная Московская церковь нагло продала здание храма в казацком селе Искрисковщина Белопольского района барыгам, которые хотят разобрать мореный дуб для продажи! Церковь строили украинские семьи Куколь-Яснопольских и Терещенко. Кацапская-большевистская власть превратила ее в сарай, а нынешний кацапский поцреархат перед предоставлением Украине томоса пытается урвать последнее, принадлежаще местной приходской громаде! Уничтожаются остатки нашего историко-культурного наследия!».