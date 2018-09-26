На Сумщине создадут еще один погранотряд Кабмин министров одобрил создание бюджетного учреждения "Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть №1569)".

Такое решение принято на заседании правительства в среду, 10 октября, пишет Дело.

Создание нового органа обусловлено необходимостью повышения надежности охраны и уровня защищенности на украино-российском участке государственной границы.

Ожидается, что принятое решение позволит Госпогранслужбе более эффективно охранять госграницы, бороться с терроризмом и противодействовать деятельности незаконных формирований.