На Сумщине создадут еще один погранотряд

Такое решение принято на заседании правительства в среду, 10 октября, пишет Дело.
Создание нового органа обусловлено необходимостью повышения надежности охраны и уровня защищенности на украино-российском участке государственной границы.
Ожидается, что принятое решение позволит Госпогранслужбе более эффективно охранять госграницы, бороться с терроризмом и противодействовать деятельности незаконных формирований.
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