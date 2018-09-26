Сумские аграрии стартовали в чемпионате Украины 9 октября на поле стадиона СНАУ сыграли матч чемпионата Украины по футболу среди команд вузов.

Команда Сумского аграрного в группе А конференции «Центр» принимала действующего чемпиона - киевский «КНТЭУ-Меркурий». Счет в этом матче на 30-й минуте открыл киевлянин Александр Беспалый, окончательный на 90-той установил его партнер по команде Игорь Яцковец.

В итоге - 2:0 победа столичной команды.

Команда СумГУ свой матч сыграет 11 октября на поле ФЦ «Барса» с командой «Легпром-КНУТД» (Киев). Начало в 13.00.