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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4682

Сумские аграрии стартовали в чемпионате Украины

9 октября на поле стадиона СНАУ сыграли матч чемпионата Украины по футболу среди команд вузов.

Команда Сумского аграрного в группе А конференции «Центр» принимала действующего чемпиона - киевский «КНТЭУ-Меркурий». Счет в этом матче на 30-й минуте открыл киевлянин Александр Беспалый, окончательный на 90-той установил его партнер по команде Игорь Яцковец.

В итоге - 2:0 победа столичной команды.

Команда СумГУ свой матч сыграет 11 октября на поле ФЦ «Барса» с командой «Легпром-КНУТД» (Киев). Начало в 13.00.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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