В госпитале умер участник АТО с Сумщины Участник АТО Дмитрий Мельник умер в результате тяжелой болезни.

В понедельник, 8 октября, в результате тяжелой и продолжительной болезни, в городе Коростень Житомирской области умер Дмитрий Мельник, уроженец села Ивановка Сумской области, житель города Коростень, капитан, инструктор по парашютно-десантной подготовке 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, участник боевых действий на Востоке страны, сообщает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Мельник учился в Харьковском высшем военном авиационном училище радиоэлектроники. В период с 2000 по 2005 годы проходил службу в Борисполе.

Военнослужащего похоронят в родном селе. У него осталась жена.