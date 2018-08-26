В облсовете задумались над реконструкцией биатлонной трассы в Токарях

Глава Сумского областного совета Владимир Токарь совершил рабочую поездку на спортивную базу «Динамо», что находится в урочище Токари Сумского района.
Руководитель депутатского корпуса встретился с тренерами, спортсменами, осмотрел условия тренировок и состояние лыжероллерной трассы областного коммунального учреждения - Школы высшего спортивного мастерства.
Призер чемпионата Украины Татьяна Баранюк, которая уже 8 лет занимается биатлоном, говорит, что этот вид спорта ей нравится. Но пока не в лучшем состоянии находится трасса. «Когда я пришла заниматься, тренироваться на ней было комфортно. Сейчас уже есть дыры, в которых застревают палки, ломаются наконечники. Мы были в Чернигове, там трасса лучше - новая, прекрасно сделана. Хотелось бы, чтобы и у нас были хорошие условия для тренировок», - отмечает девушка.
На спортивной базе «Динамо» оттачивают свое мастерство как уже опытные сумские биатлонисты и лыжники, так и дети, которых, по словам заслуженного тренера Украины по биатлону Виктора Бондаренко, занимается около 200.
«Мы осмотрели всю трассу, - говорит глава областного совета. - Я вижу, что она не в лучшем состоянии. Поэтому мы постараемся сделать все для того, чтобы она была построена по всем международным стандартам и чтобы мы могли проводить в Сумах соревнования высокого уровня. Совместно с обществом «Динамо» будем думать, как правильно все сделать и построить трассу. Мы не можем допустить, чтобы наша гордость - биатлон - потеряла свою славу».
По стандартам трасса должна быть 4,5 метров шириной. Также необходимо освещение стрельбища и всей трассы, накрытия установок для стрельбы и т.п. На такую реконструкцию нужно минимум 5-6 млн грн, пишет сайт облсовета.
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