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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0462

На Сумщине прокуратура подозревает мать и дочь в мошенничестве

Шосткинской местной прокуратурой сообщено о подозрении в мошенничестве двум женщинам.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые работали в магазине, зарегистрированном на их родственника. Дочь осуществляла продажу бытовой техники, а мать, на основании заключенного с банковским учреждением договора, выдавала от имени и за счет банка потребительские кредиты для приобретения товаров, которые реализовались в магазине.

Действуя по предварительной договоренности, женщины предлагали покупателям, которым не хватало средств на приобретение бытовой техники, брать товар в кредит. Когда человек соглашался, то с ней заключали кредитный договор. При этом ежемесячную оплату по кредиту покупатель должен был приносить в этот же магазин и отдавать непосредственно в руки продавцу или представительнице банка. Однако через некоторое время, когда люди были убеждены, что они выплатили всю сумму, к ним звонили из банковского учреждения и сообщали о задолженности. Как оказалось, женщина, которая выдавала кредит в магазине и которой потом люди приносили ежемесячные платежи, вносила на счет должника не всю сумму, или же не вносила средства вообще. Поэтому людям пришлось лично погашать задолженность перед банком.

«Другим обманутым гражданам повезло еще меньше. Они выбирали бытовую технику в этом же магазине, оформляли на нее кредит и договаривались с продавцом о доставке на дом. Когда в определенное время желанный товар не привозили, а затем несколько раз переносили время доставки, покупатели возвращались в магазин и просили расторгнуть договор на оформление кредита, отказавшись от товара. Их уверяли, что договор аннулирован. Однако через некоторое время людям звонили из банковского учреждения и сообщали о задолженности. Поэтому они оставались не только без бытовой техники, но и без денег», - рассказала заместитель руководителя Шосткинского местной прокуратуры Ольга Ковалева.

Около года две женщины осуществляли такую противоправную деятельность. За это время они обманули 12 человек. В настоящее время магазин уже не работает, только после объявления подозрения женщины начали возмещать потерпевшим ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Мошенничество

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