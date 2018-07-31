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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22127

В Лебедине бешенная кошка покусала хозяина

В Лебедине введены карантинные ограничения в связи с зафиксированным случаем бешенства.

9 октября в стенах Лебединского городского совета состоялось заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, во время которого члены комиссии изучили ситуацию с бешенством домашнего животного (кошки) в одном из частных домохозяйств города. Как сообщил ведущий специалист Лебединского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виктор Ефросинин, по результатам эпизоотического расследования было установлено, что в одном из частных домохозяйств Лебединая 1 октября 2018 года заболела кошка, которая нанесла царапину своей владелице, а сына владелицы укусила за переносицу и левую ушную раковину. С 1 по 5 октября 2018 года животное было изолировано в квартире, агрессии не проявляло, принимало корм и пило воду. 6 октября кошка умерла, и в этот же день животное привезли в Лебединскую межрайонную государственную лаборатории Госпродпотребслужбы. 8 октября материал был направлен для исследования в Сумскую региональную лабораторию Госпродпотребслужбы. Согласно отчету о результатах исследования патологического материала № 002855 п.м. / 18 от 08.10.2018, в мазках-отпечатках обнаружены свечение, характерное для вируса бешенства.

В связи с этим и с целью удержания эпизоотической ситуации по инфекциям животных, в частности бешенства, контролируемой и не допустить распространения вируса, членами государственной противоэпизоотической комиссии было решено ввести карантин по бешенству кошки в частном хозяйстве на ул. Степной, очагом бешенства считать частное хозяйство, угрожающей зоной - соседние частные хозяйства на улицах Степной, Железнодорожной, Циолковского и переулке Тракторном. Членам комиссии было сообщено, что трое из членов семьи, где зафиксирован случай бешенства, будут вакцинированы.

Общество Бешенство Лебедин

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